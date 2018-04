LIVE TMW - Sassuolo, Iachini: "Potevamo portare a casa la partita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sull'arbitro: "Non ho proprio parlato con lui, ho richiamato un mio giocatore e per questo sono stato allontanato, non per proteste".

Sul campionato: "Potevamo avere qualche punto in più, è un peccato però la squadra sta lavorando e giocando bene. Così come è successo col Napoli abbiamo avuto anche oggi tre palle per raddoppiare. Oggi sapevamo di dover fare fatica ma la squadra non ha mai rinunciato ed è sempre stata pericolosa".

Sulla gara: "E' stata una gara difficile anche sul piano fisico, venire qui a Milano avremmo dovuto avere un pò più di energie, ma non abbiamo mai rinunciato a giocare. Dopo il vantaggio dovevamo gestire meglio le forze fisiche. Non abbiamo avuto le energie giuste per portare a casa la partita".

Il tecnico del Sassuolo, Giuseppe Iachini, parla in conferenza stampa dopo la sfida contro il Milan a San Siro. Segui le parole dell'allenatore neroverde live su Tuttomercatoweb.com.