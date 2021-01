live Serie C, le ufficialità di oggi: Novara, raggiunto l'accordo con Rossetti

Il resoconto quotidiano di tutte le operazioni portate a termine dalle cinquantanove formazioni di Lega Pro

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

17:55 - Novara, raggiunto l'accordo con Rossetti - Con una nota ufficiale, il Novara comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento a titolo definitivo di Simone Rossetti. L’attaccante, classe 1997, si era svincolato dal Matelica

16:17 - Sudtirol, dopo Marchi ecco Voltan dalla Reggiana - L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito) fino al termine della corrente stagione dalla società AC Reggiana 1919, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Davide Voltan, 25enne, seconda punta-trequartista-ala destra. Nel corso del campionato di serie B in corso, ha collezionato 12 presenze con la casacca della Reggiana, squadra che lo ha prelevato dalla Vis Pesaro ad inizio settembre 2020. Per lui esperienze in Lega Pro - Serie C anche con Bassano, Anconitana e Feralpisalò.

14:28 - Viterbese, Antezza ceduto alla Paganese - La U.S. Viterbese 1908 comunica che Stefano Antezza è stato ceduto a titolo definitivo alla Paganese. Il Presidente Marco Arturo Romano e tutta la società desiderano ringraziare Stefano per quanto fatto con i colori gialloblù. Al centrocampista che ha collezionato 21 presenze e una rete tra campionato e Coppa Italia con la casacca della Viterbese un grande augurio per il proseguimento della sua carriera.

13.51 - AJ Fano, cessione al Matelica - L’Alma Juventus Fano comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Matelica il difensore classe 96‘ Valerio Zigrossi.

13:29 -Novara, risoluzione per Marricchi - La Società Novara Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Filippo Marricchi. Il Club azzurro ringrazia Filippo per l’impegno profuso negli anni a Novara e gli augura un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.

MARTEDI' 19 GENNAIO

18:20 - Fano, Baldini passa al Cittadella - L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di ENRICO BALDINI. Centrocampista offensivo classe 1996 nato a Massa Carrara, Baldini ha giocato la scorsa stagione e la prima parte di questa con la maglia dell’ Alma Juventus Fano.

16;54 - Cavese, tesserato De Marco - La Cavese 1919 comunica di aver tesserato il calciatore Simone De Marco. Il centrocampista napoletano, classe 1994, cresciuto nelle giovanili della Roma e della Juve Stabia e con esperienze in Serie C con le maglie di Casertana e Avellino, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

16:18 - Avellino, è addio con Nikolic - L’Us Avellino comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il difensore classe 2001 Mario Nikolic, soddisfacendo la richiesta del calciatore di rientrare in patria. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.

15:36 - Renate, dal Catania arriva Vicente - Con una nota ufficiale, il Renate comunica di aver ottenuto a titolo definitivo dal Catania, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Leonardo Vicente. Centrocampista italo-brasiliano classe 1989, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2021,

11:49 - Alessandria, colpo in difesa: ecco Di Gennaro - Matteo Di Gennaro, classe ’94, è stato acquistato dall'Alessandria a titolo definitivo dal Livorno. Per lui, che indosserà la maglia 30, contratto con i grigi fino a Giugno 2023.

