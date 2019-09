LIVE TMW - Slavia Praga, Trpisovsky: "A 6 minuti dall'impresa. 1-1 ci sta stretto"

Fonte: dall'inviato a San Siro

Il tecnico dello Slavia Praga Jindřich Trpišovský parla del pareggio per 1-1 contro l'Inter nella prima gara del girone di Champions. Segui le sue parole in diretta su TMW.

Ore 21.21 - Inizia la conferenza

Come valuta il pareggio con l'Inter? "Avremmo meritato, ma purtroppo non è stato così per colpa di un gol al 90esimo. Sono comunque orgoglioso dei miei ragazzi per la partita che hanno fatto. Sull'1-0 avremmo potuto fare un altro gol, abbiamo giocato bene e i tifosi sono stati meravigliosi. Siamo ovviamente delusi, negli ultimi 8-10 minuti non abbiamo fatto bene e l'Inter ha segnato".

Soddisfatto della prestazione? "Tutti i ragazzi in campo hanno giocato benissimo, abbiamo fatto una partita con le palle. Abbiamo fatto ciò che dovevamo contro una squadra di livello qualitativo molto alto. Faccio i complimenti ai difensori, sono stati bravissimi contro uno come Lukaku".

Se credo alla qualificazione? "Manteniamo la testa sulle spalle. Oggi è stato grandioso, abbiamo giocato molto bene e di questo sono felice. Abbiamo fatto ciò che dovevamo, sono solo dispiaciuto per il gol subito. Eravamo a 6 minuti dall'impresa".

Se ho pensato a qualcosa di particolare per Lukaku? "Pensavamo che non avrebbe giocato, onestamente. E' un attaccante che gioca bene ed è costato all'Inter quanto tutta la nostra rosa. Sono orgoglioso dei giocatori, lo hanno controllato nel migliore dei modi. I difensori hanno fatto una prestazione meravigliosa contro un top al mondo".

Come considera l'Inter? "Una squadra top nel mondo, un gigante. Noi abbiamo messo in campo giocatori con fame di vittoria, abbiamo passato tanto tempo davanti ai video capendo che dovevamo fermare le loro fonti di gioco. Poi serve anche un po' di fortuna, come ad esempio nel primo tempo quando l'Inter poteva segnare".

Ore 21.33 - Termina la conferenza stampa.