LIVE TMW - SPAL, Semplici: "Domani sera giocherà Jankovic"

A poche ore dal match di Coppa Italia contro il Lecce, il tecnico dei biancazzurri analizza le insidie e gli aspetti principali della sfida.

Fonte: Inviato a Ferrara

16.30 - Vigilia di SPAL-Lecce, gara valevole per il quarto turno di Coppa Italia con vista sugli ottavi di finale della competizione, dove ad attendere la vincitrice dello scontro ci sarà il Milan di Stefano Pioli. Proprio a questo proposito, tra pochi minuti, il tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici parlerà in conferenza stampa, presentando il match e analizzando il momento della sua squadra. Appuntamento alle 16.45 dalla sala stampa del centro sportivo di via Copparo. Segui il live su TMW.

16.49 - inizia la conferenza stampa.

Mister, quanto è difficile mantenere la concentrazione in vista del Brescia?

"In questo momento è giusto pensare solo al Lecce. Ci teniamo a fare bene e a passare il turno. Dovremo disputare una buona gara e dare continuità al secondo tempo di Milano, provando a dare spazio a chi ne ha avuto meno".

Quante novità ci saranno di formazione?

"Non tantissime, magari 2-3 giocatori si alterneranno, in modo da valutare le condizioni di tutti in vista della gara contro il Brescia".

TMW - Salamon lo potremo vedere dal primo minuto?

"Inizia ad avere una condizione accettabile per disputare le partite. Valuteremo domani".

TMW - In porta giocherà Letica?

"Sta crescendo, ma anche lui lo valuteremo domani".

Sala e Strefezza potranno recuperare per il Brescia?

"Più no che sì".

Moncini come sta?

"Il ragazzo è a disposizione, sta bene e ha recuperato".

Paloschi invece?

"Potrà essere anche lui della partita".

Jankovic domani gioca?

"Sì".

TMW - Cosa pensi del ritorno di Corini a Brescia?

"Non conosco le dinamiche altrui. Sicuramente c'è una scossa quando ci sono questi cambi. Ma voglio rimanere concentrato sulla partita di domani e poi penseremo al Brescia".

17-01 - fine della conferenza stampa di Leonardo Semplici, tecnico della SPAL.