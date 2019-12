LIVE TMW - SPAL, Semplici: "Problema muscolare per Reca. Domani gli accertamenti"

Il tecnico dei ferraresi parla nel post partita del match giocato con i salentini di mister Liverani. Segui il live su TMW

Al termine della sfida di Coppa Italia tra SPAL e Lecce, conclusasi 5 a 1 per i biancazzurri, il tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici analizza il risultato finale nella consueta conferenza stampa post partita. Segui il live su TMW.

Mister, sei soddisfatto della prestazione?

"E' stata una partita utile secondo alcuni aspetti. Ne avevamo bisogno. Abbiamo fatto un bel primo tempo, mettendo a sicuro la partita. Un po' meno mi è piaciuto il secondo tempo, dove abbiamo concesso di più agli avversari. Ci tenevamo a far bene e a passare il turno. Ora dobbiamo recuperare le forze per la sfida delicata di domenica con il Brescia, che sarà uno scontro importante".

Come sta Reca?

"Faremo accertamenti domani, speriamo di recuperarlo. E' stato l'unico aspetto negativo di stasera. Si teme qualcosa di muscolare".

Jankovic ti è piaciuto?

"Ha fatto molto bene. Si tratta di un ragazzo che ha avuto diverse problematiche fisiche in questi mesi, ma ora lo stiamo recuperando. Sono contento perché penso ci possa aiutare in futuro, per quanto riguarda il reparto offensivo".

Come mai hai scelto molti titolari?

"Ho cercato di mettere in campo una formazione adeguata all'impegno, perché volevamo dare continuità al match con l'Inter e giocare contro il Milan gli ottavi di finale. Ci siamo riusciti".

L'uscita di Jankovic a cosa è stata dovuta?

"L'ho voluto preservare anche in vista di domenica, perché ci può tornare utile contro il Brescia. Stava calando fisicamente".

D'Alessandro e Fares quando torneranno?

"Mi auguro che a fine gennaio possano essere in gruppo, almeno Fares. Poi sappiamo che per questi infortuni ci vuole tempo. Marco invece può essere che arrivi con qualche giornata di ritardo. Si stanno comunque allenando bene, ci vorrà tempo per far si che si esprimano al meglio. Penso saranno due acquisti importanti".

