LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Abbiamo avuto più occasioni del Milan"

Su Bergamo: "E' un campo difficile, lo sapete. In questo momento andare a giocare a Bergamo è dura, bisogna fare una grande partita e sperare che gli episodi ci diano ragione. Questa crescita della squadra può essere utile dall'estate in poi, ha un'identità e possiamo crescere anche in vista del futuro e della prossima stagione".

Su Obi: "Sia Obi che Edera sono entrati benissimo, bisogna capire cosa dice il dottore domani, sarà difficile vederlo in campo tra tre giorni. Edera sarà utile nelle ultime 5 gare".

Su Iago Falque: "ha tirato la carretta più di tutti, può darsi che giocando ogni tre giorni abbia non pò di flessione, ha perso solo un pò di brillantezza, ma nulla di particolare".

Su Belotti: "Con Donnarumma in porta ha fatto bene a tirare in quel modo, un missile del genere non l'avrebbe preso nemmeno Gigio che fa miracolo. Il rigore si sbaglia e parlerò con lui per capire se vuole ancora tirarli. Quel rigore poteva cambiarci la partita, invece poi dopo il gol subito abbiamo reagito e questo mi è piaciuto molto".

Sulla gara: "Da quando abbiamo cambiato modulo facciamo soffrire tutti e questo mi piace molto, nel finale dopo il pareggio potevamo anche vincerla, abbiamo creato più del Milan e potevamo vincerla. Il Milan è una big e ha messo in difficoltà il Napoli tre giorni fa. Potevamo portare tre punti a casa".

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, parla in conferenza stampa, dallo Stadio Olimpico, dopo la partita contro i rossoneri di Gattuso. Segui le parole del tecnico granata live su TMW.