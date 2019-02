LIVE TMW - Zurigo, Kololli: "Vogliamo evitare gli errori fatti all'andata"

Amici di TMW, buonasera. La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Benjamin Kololli, attaccante dello Zurigo che parlerà alla vigilia della sfida di ritorno dei sedicesimi di finale d'Europa League contro il Napoli.

17.40 - Inizia la conferenza stampa

Kololli, qual è il giocatore che più teme o comunque che le piace di più? "Insigne e Callejon"

Il suo cucchiaio ha fatto un po' arrabbiare i tifosi, vorrebbe ripeterlo? "E' difficile in caso di un rigore, potrebbe esserci la possibilità".

Kololli, come si pone il mister verso la squadra visto il risultato dell'andata? "Non dobbiamo pensare all'atteggiamento del Napoli ed a cosa farà in campo, come all'andata, ma solo agli errori che abbiamo commesso noi all'andata e provare a migliorare".

17.57 - Termina la conferenza stampa