LIVE TMW - Zurigo, Magnin: "All'andata abbiamo rispettato troppo il Napoli"

Mister, in cosa dovrete cambiare atteggiamento? "All'andata non abbiamo giocato al nostro livello, non abbiamo dimostrato le nostre capacità e domani dovremo mettere più grinta sul campo".

Cambierà qualcosa rispetto all'andata? "All'andata abbiamo guardato cosa faceva il Napoli, ma abbiamo dimenticato di pensare a cosa dovevamo fare noi. Dobbiamo giocare meglio, non abbiamo grosse pressioni e speriamo di tenere più il pallone e di essere più duri nei duelli. Eravamo delusi perché non abbiamo dimostrato il nostro valore".

Dove può arrivare il Napoli e cosa sente ad affrontare Ancelotti: "Giocare contro Ancelotti è un onore, così come il club, ma mi è dispiaciuto vedere quest'onore anche sul campo. Abbiamo avuto troppo rispetto. Napoli può arrivare fino in fondo alla competizione, ma nel calcio tutto può succedere. Se facciamo bene possiamo cambiare un po' la partita, ma dobbiamo pensare a far bene noi, senza guardare al Napoli".

Sul calcio svizzero e la ribalta grazie allo Zurigo: "Prima bisogna pensare alla nostra squadra, poi al quadro nazionale. Dobbiamo pensare a noi ed a fare sempre meglio".

Se il Napoli segna subito il passaggio è chiuso. "Non bisogna pensare al risultato, ma solo alla partita nel complesso, a fare una buona prestazione".

