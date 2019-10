© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inaspettato riconoscimento per Trent Alexander-Arnold. Il terzino del Liverpool, infatti, è entrato nella ristretta cerchia del Guinness World Records per aver battuto il primato di assist effettuati in una sola stagione di Premier. Nello scorso campionato, il giocatore ha totalizzato ben 12 passaggi vincenti: "È un grande onore per me, cerco di aiutare la squadra e creare più occasioni possibili. Poi è compito dei miei compagni quello di segnare, perché il calcio è un gioco di squadra e senza di loro questo record non sarebbe esistito", ha detto al sito ufficiale del premio.