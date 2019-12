Liverpool, Alisson: "Flamengo forte: sarà una bella sfida"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E’ stato tra i protagonisti della vittoria contro il Monterrey, un po’ a sorpresa è stato tra i migliori in campo. “Ma parare è il mio lavoro, perciò l’ho fatto” ha dichiarato Alisson dopo aver conquistato il pass per la finale di sabato contro il Flamengo. “Sono felice per la vittoria e per aver contribuito a questo importante traguardo – ha continuato l’estremo difensore Reds – e contro i brasiliani sarà una partita molto complicata: hanno grandi qualità, sono sicuro che sarà una bella sfida. Siamo due squadre forti, noi abbiamo vinto la Champions e loro la Libertadores”.