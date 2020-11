Liverpool, anche Robertson fuori per un infortunio al tendine: tutta la difesa out

Andy Robertson non scenderà in campo con la Scozia - contro la Slovacchia - fra poco più di mezz'ora. Il difensore ha un problema al tendine del ginocchio e il suo infortunio è da valutare, ma nel frattempo tutta la difesa del Liverpool, cioè Alexander Arnold, van Dijk, Fabinho e Robertson sono fuori per infortunio. Una discreta notizia per l'Atalanta, avversario fra dieci giorni.