Liverpool-Atletico Madrid possibile causa di contagi? Il governo inglese: "Ipotesi interessante"

La speculazione su un possibile legame tra i casi di Covid-19 a Liverpool e la partita di Champions League dei Reds con l'Atletico Madrid il mese scorso è una "ipotesi interessante". Ad affermarlo - riporta gazzetta.it - è un consulente scientifico del governo britannico. Alcuni decessi per coronavirus a Liverpool sono stati messi in relazione alla partita dell'11 marzo ad Anfield, alla quale hanno partecipato oltre 52.000 persone, tra cui 3.000 tifosi provenienti da Madrid, dove era già in vigore un blocco parziale. Sebbene non vi siano collegamenti confermati tra la partita e i casi di contagio, la vice consigliera scientifica del governo, Angela McLean, ha dichiarato che l'ipotesi merita ulteriori indagini. "Sarà molto interessante vedere in futuro che relazione c'è tra i virus che sono circolati a Liverpool e quelli sono circolati in Spagna", ha detto nel briefing quotidiano sulla pandemia di Covid-19 il consulente del governo britannico.