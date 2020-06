Liverpool campione, ad Anfield inizia la festa: cori e caroselli dei tifosi dei Reds

Il Liverpool è campione di Inghilterra. I tifosi dei Reds, dopo il fischio finale di Chelsea-City, si sono riversati nelle strade di Liverpool per iniziare i festeggiamenti. Caroselli, bandiere e cori, intorno ad Anfield è iniziata la festa dei tifosi dei Reds.

Scenes right now out in front of Anfield 🏟

Liverpool fans celebrate their first Premier League championship 🎉🏆#PremierLeague #LFC pic.twitter.com/wYYJhFizVj

— Football Tweets (From 🏡) (@FootballTweet21) June 25, 2020