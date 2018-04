Liverpool, Firmino: "Ora piedi per terra, nessun vantaggio dà certezze"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande protagonista nella vittoria di ieri del Liverpool sulla Roma, Roberto Firmino ha detto: "Restiamo con i piedi per terra, nessun vantaggio è sicuro. Abbiamo giocato una gran partita ma ci siamo addormentati nel finale e questo non doveva succedere", riporta Globoesporte. "Ora cerchiamo di realizzare il nostro sogno, vincere la Champions. Sono sicuro che affronteremo al meglio la gara di ritorno contro la Roma per conquistarci l'accesso alla finale".