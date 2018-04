Liverpool, Firmino-Salah il duo più prolifico della Champions League

Numeri da paura per l'attacco del Liverpool. Come riporta Opta Joe, quello formato da Roberto Firmino e Mohamed Salah è il duo più prolifico della Champions League. Il brasiliano e l'egiziano, insieme, hanno infatti collaborato per la realizzazione di ben sei reti, il doppio di ogni altro tandem offensivo.

6 - Roberto Firmino and Mohamed Salah have combined for six Champions League goals this season; double the amount of any other duo. Besties. pic.twitter.com/LLHZcjYN9x

— OptaJoe (@OptaJoe) 24 aprile 2018