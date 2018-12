Liverpool, frattura alla gamba sinistra per Gomez: stop di 6 settimane

Il Liverpool, attraverso i propri canali ufficiali, ha confermato che Joe Gomez ha riportato una frattura alla parte inferiore della gamba sinistra nella sfida vinta mercoledì per 3-1 contro il Burnley. iL 21enne difensore tornerà tra 6 settimane.

Joe Gomez sustained a fracture to the lower left leg during last night's game against Burnley...

— Liverpool FC (@LFC) 6 dicembre 2018