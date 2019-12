Liverpool, Henderson: "Felici per la vittoria. Ringrazio i miei compagni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della sfida contro il Monterrey ha parlato Jordan Henderson, per l’occasione spostato al centro della difesa: “Non è stato semplice, ma di fianco a me avevo compagni che mi hanno dato una grande mano nel nuovo ruolo”. E sulla partita: “E’ importante aver vinto, dobbiamo essere contenti anche se avremmo potuto segnare un paio di gol in più. Anche perché i nostri avversari erano molto forti, ci hanno reso la pratica difficile”.