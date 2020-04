Liverpool in lutto, è morto l'ex calciatore Michael Robinson: "Vicini alla famiglia e agli amici"

Il Liverpool ricorda Michael Robinson, ex calciatore e commentatore sportivo che vinse la Coppa dei Campioni del 1984 proprio con la maglia dei Reds. Questo il tweet del club inglese per ricordare il 61enne tragicamente scomparso in queste ore dopo una lunga malattia : "Abbiamo saputo con grande tristezza della morte di Michael Robinson a 61 anni. I pensieri di tutti qui al Liverpool sono dedicati alla famiglia di Michael e ai suoi amici in questo duro momento".

We’re deeply saddened by the passing of former player Michael Robinson, aged 61.

The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Michael’s family and friends at this sad time.

Rest in peace, Michael. pic.twitter.com/o8Zu3hjICc

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 28, 2020