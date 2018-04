Liverpool, Klopp con la spilla dei colori dell'Irlanda per Cox

Tecnico Liverpool: "chiedo buon senso e responsabilità a tutti"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - LONDRA, 27 APR - Una spilla con i colori nord-irlandesi, appuntata al petto, in onore di Sean Cox. Così si è presentato Jurgen Klopp davanti ai giornalisti, un gesto di solidarietà e rispetto verso il tifoso del Liverpool in gravi condizioni dopo l'aggressione subita prima della gara di Champions contro la Roma. "La partita di martedì ha mostrato il bello del calcio ma anche la sua faccia più brutta - le parole del tecnico dei Reds -. Quando mi hanno riferito cosa era successo, non posso descrivervi le mie emozioni in inglese. I nostri pensieri e preghiere vanno a Sean e alla sua famiglia". Per la partita di ritorno "spero che tutte le persone coinvolte nella sicurezza facciano del loro meglio. Chiedo responsabilità a tutti - ha aggiunto l'allenatore tedesco - Cosa posso dire? Comportatevi bene? E' troppo facile. Piuttosto richiamo tutti al buon senso".