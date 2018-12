© foto di Imago/Image Sport

A pochi minuti dalla sfida tra Liverpool e Napoli, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono eccitato, non vedo l'ora inizi la partita. Per noi è una grande opportunità perché non abbiamo giocato un ottimo girone ma abbiamo la possibilità di quest'ultima gara in casa. Purtroppo il nostro avversario è il Napoli - ha detto sorridendo - un'ottima squadra che cambierà abbastanza rispetto all'andata. Mertens porta velocità ma certamente giocheranno a calcio. Noi cercheremo di sorprenderli in contropiede con la nostra velocità in attacco. Sarà una partita complicata da gestire, dovremmo spingere al massimo e provarci".