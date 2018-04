Liverpool, l'incubo romanista Grobbelaar: "Finale 1984? Rido ancora"

Bruce Grobbelaar, ex portiere del Liverpool che tutti i tifosi romanisti ricorderanno per il suo stravagante 'ballo' fatto durante i rigori nella finale del 1984, ha rilasciato un'intervista sulle pagine de La Repubblica: “Il balletto? Improvvisai. Mi sentivo le gambe come due spaghetti flosci, anche la rete sembrava uno spaghetto e così la mangiai. Sono ancora qui che rido. I fotografi erano impazziti, io strizzavo l’occhio e scuotevo la testa. Così Bruno Conti sbagliò: ho paralizzato la Roma”.