Liverpool-Napoli 1-0 al 33'. Salah porta avanti i reds

© foto di Imago/Image Sport

Liverpool in vantaggio contro il Napoli al 33'. Gran giocata di Salah, praticamente imprendibile sulla destra, abilissimo prima a superare in velocità Mario Rui, poi Koulibaly e arrivato al fondo supera con un rasoterra Ospina. In questo momento i partenopei retrocederebbero in Europa League.