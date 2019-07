Liverpool-Napoli, le formazioni: sorpresa Verdi, Callejon in mediana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Liverpool-Napoli, gara amichevole in programma oggi alle 18 al Murrayfield Stadium di Edimburgo. 4-2-3-1 per gli azzurri, con la grande sorpresa Verdi dal 1' e Callejon in coppia con Zielinski a centrocampo, mentre i Reds si dispongono a rombo. Queste le scelte, nel dettaglio, dei due allenatori:

Liverpool (4-4-2): Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner, Wijnaldum; Oxlade-Chamberlain, Origi. All.: Klopp.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Callejon, Zielinski; Verdi, Mertens, Insigne; Milik. All.: Ancelotti.