Liverpool, negli spogliatoi dell'Olimpico sarà appesa una maglia di Cox

Cresce l'attesa per il ritorno della semifinale di Champions League tra Roma e Liverpool, ma gli argomenti di campo purtroppo al momento non sono in cima ai pensieri in Italia e Inghilterra. Stando a quanto riferisce Sportmediaset, i giocatori del Liverpool hanno comunque deciso che nello spogliatoio a loro riservato all'Olimpico appenderanno la maglia del tifoso Sean Cox, tuttora in fin di vita.