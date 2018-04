Liverpool-Roma, quanto pesa Anfield? I numeri dicono solo mezzo punto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Effetto Anfield: luogo comune o no? Lo stadio del Liverpool è atteso come uno dei principali fattori della sfida di questa sera contro il Liverpool, ma non è detto che sia poi così determinante. Lo evidenzia il Times: fra le 8 squadre inglesi che in Europa hanno tratto più benefici dal proprio stadio, il Liverpool è quella che ne ha ottenuti di meno. Guida il Chelsea, che in casa, a livello europeo, ottiene in media 0,85 punti a gara in più che in trasferta. Seguono Newcastle (0,77), Tottenham (0,73), Manchester United (0,70), Arsenal (0,66), Manchester City (0,62). Buon ultimo il Liverpool: ad Anfield i Reds ottengono in media soltanto 0,54 punti in più a partita che in trasferta. Non tantissimo.