Liverpool-Roma, udienza in corso per gli aggressori di Sean Cox

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sta svolgendo in questi minuti l'udienza davanti al giudice della Crown Court di Liverpool di Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, i tifosi fermati in occasione degli scontri prima di Liverpool-Roma ed in carcere per lesioni gravi al tifoso irlandese Sean Cox. La sentenza è prevista nella giornata di oggi. A riportare la notizia sono i colleghi di Premium Sport.