Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Grande protagonista oggi nella vittoria del suo Liverpool sul Newcastle, 'Momo' Salah si trova sui giornali non solo per le belle prestazioni. Infatti il Jerusalem Post scrive che l'attaccante egiziano avrebbe posto un ultimatum ai suoi dirigenti: lascerà il Liverpool se il club dovesse acquistare l'attaccante israeliano del Salisburgo Munas Dabbur, 20 reti e sei assist in 30 partite. Quanto scritto dal giornale di Gerusalemme è stato poi ripreso da media inglesi e spagnoli, anche perchè in effetti il Liverpool aveva fatto trapelare un certo interesse per Dabbur. Persone vicine a Salah hanno fatto sapere che il calciatore vuole "essere lasciato in pace per concentrarsi sulle cose di campo" e che non s'interessa dei movimenti di mercato del suo club.