Liverpool, tifosi inferociti per il prezzo dei biglietti per Roma

© foto di Federico Gaetano

A Liverpool c'è grande agitazione per il prezzo dei biglietti deciso dalla Roma in vista del match dell'Olimpico del 2 maggio. I tifosi Reds hanno dovuto spendere per il solo tagliando 80 euro, cifra considerata eccessiva dalla quasi totalità dei 5000 supporters in arrivo per la sfida di Champions. A riportarlo è il Daily Mirror.