Virgil Van Dijk ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dopo l'ampio successo esterno del Liverpool sul campo del Porto: "Non so se la Champions sia un sogno più grande della Premier, sono entrambi grandi. L'anno scorso siamo arrivati finale, è stato bellissimo, ma brutto perderla. Dovessimo tornarci sarebbe positivo ma anche molto difficile, anche perché siamo in corsa in campionati e dovremo concentrarci anche su quello".