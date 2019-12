Liverpool, Wijnaldum out col Monterrey. Klopp recupera Van Dijk

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il sito ufficiale del Liverpool ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori a poche ore dal match contro il Monterrey, seconda semifinale della Coppa del Mondo per club. Georginio Wijnaldum non ci sarà a causa della lesione muscolare rimediata contro il Watford: il centrocampista olandese rimarrà a riposo precauzionale, sperando di essere utile nell'eventuale ultimo atto. Recuperato, invece, Virgil Van Dijk, che non si era allenato in gruppo lunedì sera.