© foto di Federico Gaetano

A fine primo tempo della gara contro l'Hellas Verona, parla il centrocampista del Livorno, Davide Agazzi: "Stiamo facendo bene, dobbiamo far girare meglio la palla. La partita è equilibrata, loro sono bravi a tenere palla ma noi comunque stiamo facendo bene. Non ci sono state grosse occasioni da parte loro, tranne qualche palla dentro, per cui nella ripresa vogliamo provare a vincerla”.