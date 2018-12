A Dazn, dopo il match pareggiato contro il Verona, parla il difensore del Livorno, Luka Bogdan: "Siamo stati compatti e aggressivi. Peccato per non aver fatto gol e non aver vinto, ma siamo sulla strada giusta. Dopo i problemi all'inizio, ora siamo più compatti, ognuno dà il suo contributo. Io, dopo il problema fisico, ho recuperato pienamente e voglio dare il massimo. Con le prossime due gare dobbiamo fare più punti possibili".