Risultato finale: Livorno-Cosenza 2-0

Niccolò Giannetti, attaccante del Livorno, ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Dazn: "Non so se sarà la partita della svolta ma è un risultato fondamentale. Siamo stati bravi a restare in partita ed essere convinti di quello che dobbiamo fare. Tifo curva Nord? Fondamentale, non è facile giocare con un po' di tifo in meno, è stato un ritorno fondamentale per noi. Protti? Stavo attraversando un periodo in cui non vedevo più la porta, gli ho chiesto dei consigli, lo ringrazio perchè mi ha dato una mano questa settimana. E' stato importante sbloccarla all'inizio del secondo tempo".