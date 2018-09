Livorno, Lucarelli: "Ai punti avremmo vinto noi"

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

L'allenatore del Livorno, Cristiano Lucarelli, commenta così la gara persa di misura contro il Pescara. Queste le sue parole: "Pensavo di andare in vantaggio già nel primo tempo. Ai punti avremmo meritato noi, ma non si può parlare di vittoria immeritata del Pescara. Noi negli episodi siamo stati ingenui, abbiamo permesso a loro di giocare sulle nostre disgrazie, ci abbiamo messo molto del nostro - riporta Forza Pescara -. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato occasioni, ma siamo stati ingenui nelle situazioni dei calci di rigore. Non è facile contro una squadra così forte. In diversi momenti della partite le nostre assenze non si sono fatte sentire, non cerco alibi, anzi voglio rimarcare la prestazione dei miei ragazzi".