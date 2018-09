Livorno, Valiani al 45': "Non molliamo la presa"

© foto di Federico Gaetano

Al termine del primo tempo del match del Penzo, a Dazn, interviene il centrocampista del Livorno, Francesco Valiani: "Non abbiamo fatto ancora nulla. Il Venezia non ci vorrà fare una passeggiata. Il gol di Diamanti per noi è oro colato per il periodo che stiamo passando. Nella ripresa non indietreggeremo, non molleremo la presa e lotteremo fino alla fine".