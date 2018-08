Llorente a Marchisio: "Faccio il tifo per te, buona fortuna amico mio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fernando Llorente, attaccante del Tottenham ed ex giocatore della Juventus, ha affidato a Twitter un messaggio per il suo ex compagno di squadra Claudio Marchisio: "Buona fortuna amico mio! È stato bellissimo giocare a fianco a te, e faccio il tifo per te e per la tua nuova avventura".