© foto di www.imagephotoagency.it

Corsivo di Daniele Lo Monaco sulle colonne de Il Romanista. "Se l'arbitro Rocchi è stato il peggiore in campo in assoluto e l'unico sconfitto della serata, la partita dell'Olimpico ha avuto comunque i suoi vincitori: sono Di Francesco e l'anima della Roma. Ci metteremmo anche Spalletti (..), però poi quelle reazioni isteriche per un fallo evidente a metà campo (con inevitabile espulsione) e le dichiarazioni poco gradevoli per pareggiare mediaticamente l'eco dell'obbrobrio di Rocci, annacquano un po' i suoi meriti".