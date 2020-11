Lo psicologo che cura Maradona: "E' stabile, ma ha bisogno della famiglia"

Lo psicologo di Diego Maradona, il dottore Diego Diaz, ha detto che l'ex campione argentino è in condizioni stabili in una clinica privata dove si sta riprendendo da un intervento chirurgico per rimuovere un ematoma subdurale, un accumulo di sangue tra il cranio e il cervello. Diaz, che si prende cura di Maradona durante la sua permanenza presso la clinica privata Olivos, nelle ultime ore ha detto che il campione del Mondo 1986 ha bisogno di medici, terapie e "fondamentalmente supporto familiare. Diego Maradona, in certe questioni, è proprio come tutti gli altri, con gli stessi limiti, difficoltà e vantaggi che ha ogni essere umano", ha detto Diaz all'Associated Press in un'intervista. "L'importante oggi è che sia stabilizzato, che sia controllato in termini di gestione farmacologica, livelli di cibo e riposo".