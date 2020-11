Lo Spezia si congratula con l'ex Pessina: "Il tuo esordio con l'Italia ci riempie d'orgoglio"

vedi letture

Questa sera contro l’Estonia il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina ha fatto il proprio esordio con la maglia dell’Italia subentrando a Tonali a inizio secondo tempo. Un traguardo importante per il classe ‘97 che ha ricevuto i complimenti anche dallo Spezia, club in cui militò nella stagione 2017-18 in Serie B (38 presenze e due reti). “Già con la nostra maglia avevi fatto vedere grandi cose ed oggi il tuo esordio con la Nazionale Italiana ci riempie di orgoglio! - scrive lo Spezia in un tweet - Bravo Pes”