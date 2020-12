Lo stadio, una strada o una piazza. Vicenza pensa a come commemorare Paolo Rossi

A pochi giorni dalla morte di Paolo Rossi a Vicenza ci si interroga su come ricordare l’indimenticato campione nella città berica. Alcuni vorrebbero che gli venga intitolato lo Stadio Romeo Menti, mentre altri ancora vorrebbero una doppia intitolazione (Stadio Romeo Menti-Paolo Rossi). c’è poi l’ipotesi dell’intitolazione al calciatore di una piazza nel centro cittadino o di Via Schio, la via che porta allo stadio comunale della città. Una decisione, come ha ribadito il sindaco Francesco Rucco, sarà presa comunque di comune accordo con la società e la cittadinanza. Lo riferisce Trivenetogoal.it.