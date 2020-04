Lo stilista Martorana: "Se ci fossero i presupposti, Pogba tornerebbe eccome alla Juve"

vedi letture

Alessandro Martorana, stilista torinese nonché amico di tanti top player non soltanto bianconeri, parla di un possibile ritorno in casa Juve. Quello di Paul Pogba: "Se ci fossero i presupposti, Pogba tornerebbe eccome alla Juventus. A Paul piace l’idea di una nuova esperienza a Torino. Se si è pentito di essere andato via? No, questo no. Anche Manchester è casa sua. Ci sentiamo ogni settimana, siamo molto amici — prosegue Martorana —. Ci siamo conosciuti grazie al suo connazionale francese Evra. Non parliamo molto di calcio, anche se io da juventino ogni tanto ci provo", le parole raccolte dal Corriere di Torino.