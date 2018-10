Lo strano caso Gavillucci: sospese Samp-Napoli, ora dirige gli Allievi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cinque mesi fa, il 13 maggio scorso, Claudio Gavillucci sospendeva per qualche minuto Sampdoria-Napoli a causa di cori discriminatori contro i napoletani. A cinque mesi di distanza l'arbitro di Latina è tornato in campo a dirigere gli Allievi Regionali, la gara tra Vis Sezze e Tor D' Cenci, su un campo di terra battuta, senza VAR né assistenti per il fuorigioco. Il fischietto è stato 'dismesso per motivate ragioni tecniche', così non arbitra più in Serie A, in attesa della discussione della sua vicenda il prossimo 26 ottobre. La corte d'Appello ha infatti ordinato di ripetere il dibattimento, come riporta Sky Sport.