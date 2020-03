Locatelli (Css): "No a fanta-bioterrorismo. Covid-19 non viene da laboratorio"

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha parlato in conferenza stampa smontando una volta di più le polemiche circa il servizio di Rai 3 Leonardo andato in onda nel 2015: “L’ho già detto e lo ripeto. Non facciamo del fanta-bioterrorismo. Abbiamo evidenze, per quel che riguarda il Covid-19, di come non ci sia possibilità di una generazione in laboratorio. L’esperimento era stato pubblicato su autorevoli riviste. Evitiamo di alimentare quelle che sono sviluppi di diffusione che non hanno alcuna consistenza scientifica”.