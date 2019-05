© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La tifoseria della Roma non ha dubbi e sta dalla parte di Daniele De Rossi. A Reggio Emilia, dove è in corso la sfida tra il Sassuolo e i giallorossi, i sostenitori capitolini - al momento dell'ingresso in campo delle due squadre - hanno esposto due striscioni per schierarsi al fianco del capitano. "Lode a te Daniele, ultimo Imperatore" e "De Rossi eterno capitano. Pallotta eterno riposo", si legge dal settore ospiti del Mapei Stadium. Inoltre, sono molteplici le maglie di De Rossi che i tifosi romanisti hanno messo in bella mostra poco prima del fischio d'inizio.