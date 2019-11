© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Mosca sale la febbre per la partita della Lokomotiv contro la Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport i biglietti per la gara di mercoledì sono infatti introvabili e intanto si preannuncia un clima più mite del solito per la stagione, visto che potrebbero esserci 10 gradi.