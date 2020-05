Lombardia, -8 in terapia intensiva e -2 ricoverati. 25.630 gli attualmente positivi al Coronavirus

Come riporta il bollettino odierno della Regione Lombardia , nonostante i 441 nuovi casi, continua a calare la pressione anche sulle strutture ospedaliere del territorio più colpito dal Coronavirus in Italia.

I ricoverati in terapia intensiva sono infatti 199, -8 rispetto a ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 4.026, -2 rispetto a ieri. Attualmente positivi 25.630 individui, -303 rispetto a ieri; guarite, infine, 688 nuove persone, per un totale di 45.355 da inizio epidemia.