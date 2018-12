Lombardo: "Lazio, è solo periodo no. La Samp si è ritrovata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attilio Lombardo, allenatore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di sampdorianews a pochi giorni dalla sfida tra Lazio e Sampdoria, due squadre in cui ha giocato: "La Lazio sta attraversando un periodo un po' delicato, come capita ad ogni formazione nell'arco della stagione. Anche con le ultime dichiarazioni il Presidente Lotito ha ribadito la posizione della società nei confronti di Simone Inzaghi. Un momento di crisi non pone dubbi sul fatto che i biancocelesti siano una grande squadra, in particolare in casa, dove riescono spesso a trasformare quanto di buono viene creato in termini di manovra e occasioni. La Samp l'ho vista viva anche nel derby, una partita che porta sempre via molte energie mentali. La squadra ha avuto il merito di riprendersi subito, è stata brava a concretizzare trovando la via del goal nelle ultime sfide".

Su Quagliarella: "Sta vivendo un periodo di grandissima forma, offrendo un rendimento di primo livello. Sono d'accordo con quanto ha detto giustamente Roberto Mancini. A prescindere dall'età penso che possa benissimo competere ancora con i giovani attaccanti nel giro della Nazionale. Il suo valore è indiscutibile, non sarà certamente escluso a priori".

Sul suo futuro: "Mi auguro di avere al più presto una chance in panchina, al momento non ho avuto richieste. Non più come vice, mi metterò alla prova da solo".