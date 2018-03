Lotti: Goggia emblema dello sport

Ministro parla anche di Astori, grazie a lui calcio ritrovato

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - La vincitrice della coppa del mondo di sci in discesa libera (e oggi di una gara in Super G) Sofia Goggia "non l'ho ancora chiamata, ma lo farò tra oggi e domani: Sofia è l'emblema dello Sport, del sacrificio, del risultato voluto, cercato e ottenuto a tutti i costi con un impegno continuo". Lo ha detto il ministro per lo Sport Luca Lotti. "Ogni tanto le scrivo per chiederle come va - ha raccontato a margine della presentazione del primo report della Regione sullo sport -. So che si allena di continuo e i suoi risultati sono il giusto premio all'atleta", ha aggiunto il ministro che è tornato poi a parlare della scomparsa improvvisa del capitano della Fiorentina Davide Astori. "Lascia dispiacere, emozione e la tristezza che tutti abbiamo avuto nel cuore in questi giorni, come abbiamo visto al Franchi e in tutti gli stadi italiani. Ma è stato un momento molto intenso perché il calcio, solitamente visto come un mondo particolare, attaccato a dei valori non proprio umani, si è ritrovato e ha fatto quadrato".