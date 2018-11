Lovren: "Che bella gomitata a Ramos. Spagnoli un branco di codardi"

TOP NEWS Ore 13 - Italia, gli scenari per la qualificazione. Juve su James

Cagliari, entro il 2019 via ai rinnovi di Joao Pedro, Dessena e Padoin

Inter, caccia al difensore: da Godin a Mangala passando per Vertonghen

Juventus, rifiutata l'offerta del Milan per Benatia

Parma, ag. Deiola: "Parlo spesso con Faggiano, ma non del riscatto"

Juve, Sturaro non recupera: lo Sporting pensa all'interruzione del prestito

L'Italia di Mancini: rivincita Portogallo. Bene nella storia, non nel presente

Milan, cinque giocatori in scadenza: Abate e Zapata potrebbero restare

Fiorentina, Maxi Olivera via a gennaio: sirene da Belgio e Spagna

L'Italia di Mancini: già 54 convocati. Chi scalpita per l'azzurro

L'Italia di Mancini: quattro portieri. In attesa di Meret-Audero

Zaccardo: "Ho vinto qualcosa che CR7 e Messi non hanno. Il Bologna..."

Genoa, chiesto Younes al Napoli. Lukaku o Lazaar per la fascia

Inter, Miranda: "Gare come quella di Bergamo non devono ricapitare"

Juventus, Cuadrado: "Obiettivo Triplete. Cristiano Ronaldo un esempio per tutti"

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy