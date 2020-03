Luca Argentero e la sua passione per la Juve: "Papà mi regalò la maglia di Platini"

“Tutto nasce da una maglia di Platini, di quelle d’un tempo”. Luca Argentero racconta la scintilla che lo fece diventare tifoso della Juventus, in diretta sul canale del club. “Me la regalò mio padre, che non era un tifoso accanito e dunque non mi portava allo stadio – racconta -. Per me su una suggestione, andai per strada a giocare con altri ragazzi con quella maglia”. Il ricordo più caro dell’attore torinese, però, è datato 1996: “Ero a Roma, c’era Vialli con una coppa dalle grandi orecchie. Quella serata me la ricordo parecchio”.